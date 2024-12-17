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Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии

Песков: Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, работает с вопросами

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что именно с этим связано отсутствие публичных мероприятий в графике российского лидера.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией с журналистами, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее на прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора.

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