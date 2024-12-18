В Кремле назвали основные темы повестки прямой линии Путина

Основными темами к прямой линии главы государства Владимира Путина были вопросы, связанные со спецоперацией и потребностями фронта, а также с обеспечением инвалидов и здравоохранением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь посетил кол-центр, где собирают обращения жителей страны, и поблагодарил волонтеров за работу.

«Вопросы, связанные со специальной военной операцией, все вопросы, связанные с обеспечением тех, кто воюет сейчас на передке, связанные с обеспечением инвалидов, это и вопросы здравоохранения», — заявил он.

До этого Песков сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Ранее на прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора.