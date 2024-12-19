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В Кремле перечислили самые частые вопросы россиян к прямой линии Путина

Песков: обращения к прямой линии Путина по СВО будут серьезно анализировать

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Обращения российских граждан к прямой линии президента РФ Владимира Путина, связанные с ходом специальной военной операции на Украине и помощью бойцам и их семьям, будут серьезно анализировать. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

По его словам, россияне больше всего интересуются СВО и всем, что с ней связано.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии. Граждане спрашивали, как обеспечиваются потребности фронта, какая помощь предоставляется инвалидам, как осуществляется помощь в трудоустройстве участников СВО и т.д.

«Здесь можно анализировать серьезно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — сказал Песков.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов. Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили для ее трансляции три часа эфирного времени.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией, она продолжалась 4 часа 3 минуты.

Ранее в центре Москвы перед прямой линией Путина перекрыли движение.

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Прямая линия Путина — 2024
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