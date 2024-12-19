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Столкнувшийся в Мурманской области поезд продолжил движение

Пассажирский поезд, столкнувшийся с грузовым под Мурманском, продолжил движение

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Пассажирский поезд, столкнувшийся вечером 18 декабря с грузовым в Мурманской области, продолжил движение в Санкт-Петербург. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

«Поезд Nº11 с пассажирами продолжил движение в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Вечером в среду в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд Мурманск — Санкт-Петербург столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. В нем находилось 326 человек. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Машинист грузового поезда и его помощник задержаны.

По последним данным, при столкновении пострадали 27 человек, среди них пятеро детей. Из них 17 человек доставлены в больницы Мурманской области.

Ранее пассажирка рассказала о столкновении поездов в Мурманской области.

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