Двухэтажный поезд с пассажирами сошел с рельсов в Мурманской области

Двухэтажный пассажирский поезд сошел с рельсов в Мурманской области, один из вагонов перевернулся, сообщает Telegram-канал «Мурманск сейчас».

Инцидент произошел в районе Ковды. На кадрах с места происшествия, снятых очевидцем, видно, как опрокинувшийся на бок вагон перегородил рельсы.

«Мы еле спаслись», — поделился автор видео.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует.

Как сообщает Nord-News, состав следовал из Мурманска в Санкт-Петербург. По словам пассажиров-очевидцев, в районе станции Ковда машинист резко затормозил. Предположительно, произошло столкновение с товарным составом.

Ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. По его словам, спасатели и три бригады скорой помощи уже выехали на место. Ситуация находится на контроле у главы региона.

До этого в Приморье с рельсов на станции Посьет сошли восемь вагонов грузового поезда, перевозившего уголь. Во время аварии никто не пострадал, окружающей среде ущерб произошедшее не нанесло.

Ранее девушку в наушниках и капюшоне сбил поезд под Калининградом.