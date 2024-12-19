Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

Число пострадавших при столкновении грузового и пассажирского поездов в Мурманской области увеличилось до 27, среди них пятеро детей. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора — министра здравоохранения региона Дмитрия Панычева.

Ранее сообщалось о 17 пострадавших.

«На настоящий момент у нас 27 пострадавших, это 22 взрослых и пятеро детей. Один, к сожалению, летальный случай», — сказал Панычев.

Он также рассказал, что 17 человек госпитализированы в больницы Мурманской области: 13 человек — в Кандалакшскую ЦРБ, один — в Апатитско-Кировскую ЦРБ, еще троих пострадавших доставили в медсанчасть №118 ФМБА в Полярных Зорях.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути.

Ранее пассажирка рассказала о столкновении поездов в Мурманской области.