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В Мурманской области задержали машиниста грузового поезда после схода вагонов

Полиция задержала машиниста грузового поезда после схода вагонов под Мурманском

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Северо-Западная транспортная прокуратура

Полиция задержала машиниста грузового поезда и его помощника после столкновения с пассажирским составом в Кандалакшском районе Мурманской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По словам собеседника агентства, задержанные доставлены на освидетельствование. Предварительно, они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. Один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Более 10 человек пострадали.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров. На место происшествия также направлены восстановительные поезда.

Позднее стало известно, что пострадавший в чрезвычайном происшествии в Мурманской области поезд отправился дальше по маршруту.

Ранее стала известна причина столкновения поездов в Мурманской области.

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