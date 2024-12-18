Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Моего вагона больше нет»: пассажирка — о столкновении поездов в Мурманской области

Пассажиров поезда Мурманск — Петербург эвакуировали после столкновения с грузовым составом

close
Телеграм-канал Северо-Западная транспортная прокуратура

Пассажирка поезда МурманскСанкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

«Я, к счастью, нет [не пострадала], остальные — да. Точно не знаю, сколько людей пострадало. Я в этот момент была в вагоне-ресторане, удар сильный был. Моего вагона больше нет. Наших соседей, моих вещей нет. Сейчас нас всех из поезда вывели», — сказала она.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели, также туда едет глава Кандалакшского района. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров.

Компания РЖД сообщила в Telegram-канале, что на место происшествия также направлены восстановительные поезда, они движутся со станций Кандалакша и Кемь.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами