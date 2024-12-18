«Моего вагона больше нет»: пассажирка — о столкновении поездов в Мурманской области

Пассажирка поезда Мурманск — Санкт-Петербург Юлия рассказала «Газете.Ru», что во время столкновения с грузовым составом была в вагоне-ресторане и почувствовала сильный удар. Она отметила, что из-за происшествия ее вагона «больше нет».

«Я, к счастью, нет [не пострадала], остальные — да. Точно не знаю, сколько людей пострадало. Я в этот момент была в вагоне-ресторане, удар сильный был. Моего вагона больше нет. Наших соседей, моих вещей нет. Сейчас нас всех из поезда вывели», — сказала она.

18 декабря в районе Ковды Мурманской области пассажирский поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым и сошел с рельсов. На кадрах с места инцидента, опубликованных в соцсетях, видно, как один из вагонов двухэтажного поезда перевернулся на бок и перегородил пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Губернатор региона Андрей Чибис сообщил, что к месту столкновения составов направились спасатели, также туда едет глава Кандалакшского района. Власти организуют подготовку мест размещения пассажиров.

Компания РЖД сообщила в Telegram-канале, что на место происшествия также направлены восстановительные поезда, они движутся со станций Кандалакша и Кемь.

Ранее стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области.