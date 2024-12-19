В МЧС сообщили об увеличении «зоны заражения» после ЧП с танкерами в Черном море

Сотрудники МЧС и волонтеры очистили около 10,7 км береговой линии в Краснодарском крае, загрязненной мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по региону Андрей Потахов в эфире телеканала РБК.

«Что касается работ в целом, то 4,2 км вчера, сегодня 6,5 км территории уже очищено», — сказал Потахов.

Врио начальника регионального МЧС рассказал, что из-за продолжающегося шторма «зона заражения» дополнительно увеличилась еще на 15 км.

Пришлось увеличить зону наблюдения, в том числе на таких участках, как заповедник Утриш, добавил он.

18 декабря в МЧС сообщали, что с анапских пляжей собрали около 100 тонн мазута, очищено более 10 км береговой линии. Зону проведения работ по сбору нефтепродуктов увеличили в Темрюкском и Анапском районах до 49 км.

Ранее появилось видео с пляжем Анапы, покрытым слоем мазута.