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В МЧС рассказали о масштабах борьбы с разливом мазута на пляже в Анапе

МЧС: спасатели собрали около 100 тонн разлившегося из танкеров мазута

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Shutterstock

Спасатели собрали с анапских пляжей около 100 тонн разлившегося из танкеров мазута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

«С начала работ собрано уже порядка 100 тонн. С нарастающим итогом очищено более 10 км береговой линии», — заявили в региональном МЧС.

К месту ликвидации последствий крушения танкеров уже привлечены пять тысяч сотрудников МЧС, работы продолжаются.

До этого пляжи Анапы, покрытые густым слоем мазута, попали на видео.

18 декабря МЧС России сообщило, что зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км. До этого в ведомстве рассказали, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывали сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до утра среды, 18 декабря. Днем спасатели вместе с волонтерами очистили около 8 км Черноморского побережья от мазута.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.

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