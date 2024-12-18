Стало известно о состоянии иконы «Троица» Рублева при пожаре в монастыре

Икона «Троица» Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщил РИА Новости источник в монастыре.

«Троица» не пострадала, она в другом храме», — отметил он.

Источник добавил, что в монастырской колокольне, где произошло возгорание, святыня не хранилась.

Вечером в среду, 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре. На территорию обители заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

Вскоре пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры локализовали, затем — полностью ликвидировали. По данным МЧС, горело межъярусное перекрытие. Пострадавших в результате происшествия нет. Уточняется, что при пожаре в монастыре никто не пострадал.

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