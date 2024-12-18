Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии иконы «Троица» Рублева при пожаре в монастыре

В Троице-Сергиевой лавре при пожаре не пострадала икона «Святая Троица» Рублева

close
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Икона «Троица» Андрея Рублева не пострадала при пожаре в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщил РИА Новости источник в монастыре.

«Троица» не пострадала, она в другом храме», — отметил он.

Источник добавил, что в монастырской колокольне, где произошло возгорание, святыня не хранилась.

Вечером в среду, 18 декабря, в подмосковном Сергиевом Посаде загорелась колокольня в Троице-Сергиевой лавре. На территорию обители заехали четыре пожарные машины и две кареты скорой помощи.

Вскоре пожар в колокольне Троице-Сергиевой лавры локализовали, затем — полностью ликвидировали. По данным МЧС, горело межъярусное перекрытие. Пострадавших в результате происшествия нет. Уточняется, что при пожаре в монастыре никто не пострадал.

Ранее в Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами