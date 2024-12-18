Итальянская семья попросила у Путина гражданство РФ

Муж и жена, граждане Италии, позвонили в кол-центр прямой линии российского президента Владимира Путина и попросили помочь им получить гражданство РФ. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

«В основном звонят наши соотечественники, которые хотят к нам переехать, и просят Владимира Путина помочь им получить российское гражданство. К президенту обратилась супружеская пара из Италии», — рассказали в репортаже телеканала.

Прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря и продлится около трех часов.

17 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Ранее сообщалось, что число обращений к прямой линии Путина превысило полмиллиона.