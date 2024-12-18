Прямая линия с Путиным продлится около трех часов

Федеральные телеканалы, такие как Первый канал, «Россия 1», выделили три часа эфирного времени для трансляции прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени и продлится приблизительно до 15 часов.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин 17–18 декабря готовится к прямой линии, изучает поступившие от граждан вопросы и запрашивает соответствующую информацию, поэтому в эти дни в его графике нет публичных мероприятий.

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Песков отмечал, что удовлетворить все просьбы россиян невозможно, но они не останутся без внимания.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией, она продолжалась 4 часа 3 минуты.

Ранее на прямую линию с Путиным поступили жалобы о нехватке в аптеках РФ физраствора.