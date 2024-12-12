Число обращений к прямой линии Путина превысило полмиллиона

Число обращений российских граждан к прямой линии президента России Владимира Путина по состоянию на утро 12 декабря превысило 500 тысяч. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 1».

Прямая линия с Путиным начнется 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Ведущий отметил, что россияне проявляют большой интерес к этому событию, активно задают вопросы президенту. Чаще всего граждане задают вопрос по телефону (248 тысяч звонков), а также отправляют смс-сообщения (набрано 111 тысяч).

8 декабря на сайте moskva-putinu.ru стартовал прием вопросов для прямой линии с российским лидером. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, удовлетворить все просьбы россиян невозможно. Представитель Кремля также указал, что тем не менее они не останутся без внимания.

Последняя прямая линия главы государства прошла 14 декабря 2023 года и так же была совмещена с большой пресс-конференцией. До этого совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия коронавируса.

Ранее глава «Ростелекома» спрогнозировал высокий уровень кибератак на прямую линию Путина.