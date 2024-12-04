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Трехлетний мальчик играл с зажигалкой и спалил квартиру в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде ребенок сжег квартиру, играя с зажигалкой

В Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Возгорание произошло в многоэтажке по Молодежному проспекту. К моменту прибытия пожарных в охваченной огнем квартире находились мать и трое детей. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы.

Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, младший ребенок проснулся раньше всех, нашел зажигалку и случайно поджег вещи.

До этого сообщалось, что в Удмуртии подростки жарили картошку и сожгли две комнаты в квартире. Школьники решили приготовить картофель фри. Они высыпали в кипящее масло замороженный полуфабрикат, раскаленное масло вспыхнуло, огонь мгновенно охватил кухню. Пожарные, прибывшие на вызов, эвакуировали из задымленного подъезда 10 человек.

Ранее четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске.

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