В Калининграде сотрудники МЧС предотвратили взрыв при пожаре

В Калининграде сотрудники МЧС России предотвратили угрозу взрыва при пожаре в многоквартирном доме на улице Алтайской. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Сотрудники МЧС России вынесли пять пропановых баллонов, предотвратив угрозу взрыва», — говорится в сообщении.

Пожар произошел на мансарде одноэтажного дома, сгорели две квартиры и кровля. Сотрудники ведомства с помощью спасательных устройств эвакуировали восемь человек, один госпитализирован.

Для ликвидации возгорания привлекли 16 специалистов и пять единиц техники. Пожар потушили на площади 240 квадратных метров, добавили в МЧС. Причина происшествия устанавливается.

В начале декабря сообщалось, что в Нижнем Новгороде мать и трое детей пострадали из-за пожара в квартире, который устроил младший ребенок. 37-летнюю женщину, шестилетнюю девочку и 12-летнего мальчика спасли с помощью пожарной лестницы. Еще одного ребенка — трехлетнего мальчика — нашли в комнате без сознания, от огня он пытался спрятаться под кроватью и отравился продуктами горения. По предварительной информации, причиной пожара стала детская шалость, младший ребенок проснулся раньше всех, нашел зажигалку и случайно поджег вещи.

Ранее в Калининграде загорелся судоремонтный завод «Преголь».