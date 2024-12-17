В Бурятии загорелось здание школы

В здании школы в селе Тохой в Бурятии произошел пожар. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.

Местные жители пытались самостоятельно сдержать распространение огня до прибытия сотрудников МЧС.

Позже пожарным удалось ликвидировать открытое горение на площади 400 квадратных метров. Причина возгорания устанавливается. О пострадавших информация не поступала.

11 декабря сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар в здании школы № 6 на Февральской улице в подмосковном Подольске. Возгорание на 770 квадратных метров тушили 60 специалистов и 19 единиц техники МЧС. Причину пожара устанавливают дознаватели территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

В тот же день во Владивостоке в школе №43 произошло короткое замыкание электропроводки, после чего начался пожар. Инцидент случился в подвале общеобразовательного учреждения во время замены электросчетчика. По информации прокуратуры, детей отправили домой на время проведения профилактических мероприятий. В ведомстве дадут оценку соблюдению в школе правил противопожарной безопасности.

Ранее в республике Дагестан пламя охватило крышу школы.