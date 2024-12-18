От мазута очистили 8 км Черноморского побережья

Спасатели вместе с волонтерами очистили около 8 км Черноморского побережья от мазута после крушения танкеров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Краснодарского края в своем Telegram-канале

«Спасателями МЧС России и волонтерами собрано почти 67 тонн нефтепродуктов. Всего с начала работ — порядка 80 тонн», — сказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что численность группы, которая занимается устранением последствий инцидента, увеличилась до 2,7 тыс. человек.

18 декабря МЧС сообщило, что зона проведения работ по сбору мазута, разлившегося после крушения танкеров в Керченском проливе, на побережье в Краснодарском крае увеличена до 49 км.

До этого в МЧС сообщили, что ликвидировать разлив нефти в Черном море пока невозможно из-за сильного шторма в районе побережья. Специалисты обрабатывают сорбентами попавшие на берег нефтепродукты. Позднее работы возобновили, а к вечеру вновь приостановили до утра среды, 18 декабря. По предварительным оценкам, в результате крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута. В Анапе и Темрюкском районе объявили режим ЧС.

Ранее эксперт оценил ущерб от разлива нефти из-за крушения танкеров в Керченском проливе.