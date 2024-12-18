Сына председателя коллегии судей Татарстана заподозрили в оправдании терроризма

В Татарстане полиция задержала сына председателя квалификационной коллегии судей республики Марата Гильманова. Об этом сообщило издание KazanFirst со ссылкой на источники.

По данным журналистов, сын Гильманова обвиняется в оправдании терроризма. Предварительно, дело было возбуждено из-за его высказываний в соцсетях.

9 декабря Мосгорсуд заочно арестовал актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ). В июле она была внесена в список террористов и экстремистов по просьбе главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.

В марте экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Следствие считает, что Мифтахов одобрительно высказался о деятельности Михаила Жлобицкого, который в 2018 году устроил взрыв в здании архангельского УФСБ. Сам математик свою вину отрицает.

Ранее ГД разрешила террористическим организациям возобновлять работу по решению суда.