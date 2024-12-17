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ГД разрешила террористическим организациям возобновлять работу по решению суда

ГД РФ одобрила приостановку запрета на деятельность террористических организаций

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла в третьем чтении законопроект о механизме, позволяющем приостанавливать действие запрета на деятельность организаций, включенных в список террористических. Об этом пишет ТАСС.

В материале отмечается, что документ был внесен на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента в ноябре 2024 года. Инициатива предполагает внесение изменений в закон «О противодействии терроризму».

«Согласно документу, запрет деятельности организации, в том числе иностранной и международной, признанной в РФ террористической, приостанавливается по решению суда на основании заявления генерального прокурора РФ или его заместителя», — говорится в публикации.

По информации агентства, основанием для приостановки действия запрета может стать наличие фактических данных о том, что после включения в список террористических организаций та или иная структура прекратила совершать соответствующие преступления. Кроме того, суд должен получить доказательства, что эта организация не занимается пропагандой и оправданием терроризма.

Также журналисты выяснили, что копия решения суда о приостановке запрета на деятельность организации должна быть передана в Федеральную службу безопасности РФ в течение пяти дней после вступления документа в силу. Это необходимо, чтобы специалисты внесли актуальную информацию в список террористических организаций.

Ранее в Афганистане отреагировали на планы РФ исключить «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористических организаций.

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