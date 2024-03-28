Четыре года за слова у телевизора. Математику Мифтахову вынесли новый приговор Азата Мифтахова приговорили к четырем годам по статье об оправдании терроризма

Экс-аспиранта МГУ Азата Мифтахова приговорили к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Следствие считает, что Мифтахов одобрительно высказался о деятельности Михаила Жлобицкого, который в 2018 году устроил взрыв в здании архангельского УФСБ. Сам математик свою вину отрицает. Его адвокат назвала возбуждение уголовного дела незаконным и заявила, что Мифтахов намерен обжаловать приговор.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил экс-аспиранта Московского государственного университета им. Ломоносова Азата Мифтахова к четырем годам лишения свободы по делу об оправдании терроризма, сообщила его группа поддержки в Telegram-канале.

Согласно приговору, первые два с половиной года Мифтахов будет отбывать в тюрьме, остальные полтора — в колонии строгого режима. Для Мифтахова это не первый срок. В январе 2021 года Головинский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии за хулиганство. Мифтахова обвиняли в нападении в 2018 году на один из столичных офисов «Единой России», свою вину мужчина отрицал.

Мифтахова активно поддерживает математическое сообщество. В декабре 2020-го математики из США, Канады и стран Европы опубликовали открытое письмо, в котором призывали своих коллег отказаться от участия в 29-м Международном конгрессе математиков (который должен был пройти в Санкт-Петербурге в 2022 году) из-за преследования Мифтахова. После приговора по делу о хулиганстве письмо с призывом освободить экс-аспиранта МГУ опубликовало Лондонское математическое общество.

В 2021 году Международный математический союз (ММС) опубликовал обращение к исполнительному комитету ММС с требованием поддержать экс-аспиранта МГУ и выступить за его немедленное освобождение. Под ним подписались 308 ученых и три математических сообщества. Российские математики в том же году призывали отложить проведение Международного математического конгресса в Петербурге до освобождения Азата Мифтахова. В итоге конгресс прошел онлайн в Хельсинки, однако место проведения перенесли из-за начала Россией спецоперации.

В чем обвиняют Азата Мифтахова?

4 сентября 2023 года Азата Мифтахова задержали сразу после того, как он вышел из колонии в Кировской области.

«Азата только что задержали при выходе из колонии, где он отбыл срок, для доставления в кировское управление ФСБ. Следователи планируют сегодня предъявить ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. — «Газета.Ru»)», — сообщила ТАСС адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий экс-аспиранта о действиях Михаила Жлобицкого, который в 2018 году устроил взрыв в здании архангельского УФСБ. По версии следствия, Мифтахов одобрительно высказался о теракте во время просмотра телевизора с другими заключенными.

В деле против мужчины, по словам его адвоката, было трое свидетелей — осужденные Гаджимуратов и Трушков, а также еще один человек, личность которого следствие засекретило. Они дали показания, утверждая, что после окончания срока Мифтахов собирается покинуть страну. Кроме этого, Гаджимуратов сообщил, что во время просмотра новостей, где говорилось о специальной военной операции, экс-аспирант сказал, что будет мстить за своего друга, воевавшего на стороне Украины.

Трушков же рассказал, что 30 апреля, смотря выпуск вечерних новостей, Мифтахов говорил, что не хочет их смотреть и что «ФСБшников нужно взрывать». Однако обвинение основывалось на показаниях засекреченного свидетеля, так как именно он сообщил, что математик одобрил поступок Жлобицкого. При этом сам свидетель при разговоре не присутствовал.

25 августа 2023-го года Росфинмониторинг внес его в реестр террористов и экстремистов. 5 сентября Первомайский районный суд Кирова арестовал Мифтахова на два месяца. После этого меру пресечения несколько раз продляли.

Не признал вину

Изначально гособвинение запросило для Азата Мифтахова наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии. На заседании суда следователь заявил, что экс-аспирант, помимо высказываний о Жлобицком, также является активным участником «террористической организации «Народная самооборона»(российская анархистская организация, позиционировала себя как общественно-политическая организация непартийного типа и анархистская медиаплатформа, которая публикует статьи на тему анархизма и новости об акциях; прекратила свою деятельность в 2018 году).

Азат Мифтахов при этом утверждал, что в тот день не говорил о Михаиле Жлобицком.

«С Михаилом я не был знаком, но знаю, что это 17-летний анархист, который подорвал себя в здании ФСБ, ранив несколько силовиков», — добавил бывший аспирант.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина на заседании заявила, что уголовное дело было возбуждено незаконно, а материалы для него собраны с нарушениями. Сидоркина попросила суд снять обвинения с ее подзащитного.

В своем последнем слове вину в оправдании терроризма Мифтахов не признал и также заявил, что доказательства по его делу были сфальсифицированы.

После заседания адвокат экс-аспиранта сообщила РИА Новости, что Азат Мифтахов собирается обжаловать приговор.