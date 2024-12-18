Краснодарский чиновник назвал «животным» мать погибшего бойца СВО

Глава Тимашевского района Краснодарского края назвал «тупорылым животным» мать погибшего участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

Чиновник негативно отозвался о женщине во время проведения совещания с администрацией. Мать бойца является депутатом совета Медведовского сельского поселения.

Летом она получила из рук главы района «Орден мужества», которым наградили ее сына.

11 декабря сообщалось, что в Бурятии возбудили уголовное дело после выселения семьи участника СВО из ведомственного жилья. По словам руководителя АНО «Комитет семей воинов Отечества» Юлии Белеховой, боец 20 лет проработал в МЧС РФ. Президент России Владимир Путин поручил разобраться с этой ситуацией и подчеркнул, что нельзя так поступать с военнослужащими, которые защищают родину на передовой.

До этого суд в Удмуртии вернул участнику СВО детей, которых отправили в детдом из-за действий матери.

Ранее Путин указал на важность поддержки семей бойцов СВО.