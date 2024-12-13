В Удмуртии суд вернул участнику СВО двоих детей из детдома

Суд вернул участнику СВО детей, которых отправили в детдом из-за действий матери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

52-летний мужчина длительное время жил с 41-летней женщиной, которая была замужем за другим человеком. У пары появились двое детей, но в их документах в качестве отца россиянка указала официального партнера.

Позже 52-летний мужчина отправился в зону спецоперации. Мать его детей тем временем осудили за приобретение наркотиков, ее направили в места лишения свободы, младших членов семьи – в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Вскоре настоящий отец был ранен и вернулся домой. Там он узнал, где находятся его дети, и обратился в суд, чтобы вернуть их. При этом мать была против.

«В судебном заседании ответчик против удовлетворения иска возражала, утверждая, что истец не является биологическим отцом одного из детей», – сообщается в публикации.

Экспертиза показала, что ее слова не являются правдой, поэтому суд принял решение вернуть детей отцу.

Ранее в Бурятии возбудили дело после выселения семьи участника СВО.