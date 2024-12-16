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Путин указал на важность поддержки семей погибших бойцов СВО

Путин подчеркнул важность поддержки семей погибших участников спецоперации

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны подчеркнул важность поддержки семей погибших участников спецоперации. Трансляцию его выступления ведет пресс-служба Кремля.

«Я уже говорил много раз и еще раз повторю: их дети — это наши с вами дети. Мы никогда не должны об этом забывать», — отметил он.

Президент назвал долгом россиян всегда помнить о подвиге участников спецоперации и окружить заботой их семьи.

В ходе заседания Путин также объявил минуту молчания в память о павших бойцах.

В понедельник глава государства принимает участие в расширенном заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами. В заседании принимают участие представители командования военных округов, видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

Ранее Путин назвал 2024 год знаковым в вопросе достижения целей СВО.

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