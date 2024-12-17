В России приняли закон о декриминализации медицинской деятельности

Госдума приняла закон, согласно которому оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности, не должно распространяться на случаи оказания медработниками медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе пленарного заседания министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал это решение очень важным.

Соответствующая инициатива была внесена вице-спикером ГД Анной Кузнецовой, главой комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым и другими парламентариями.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаева, в стране произошло «эпохальное событие для всей системы здравоохранения». По его словам, внесенные поправки будут иметь принципиальное значение для медиков.

Башанкаев подчеркнул, что число уголовных дел, возбуждаемых по 238 статье УК РФ, растет с каждым годом.

21 марта в Госдуму внесли проект закона, направленный на декриминализацию медицинской деятельности. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициатива призвана повысить престиж врачебной профессии и декриминализовать медицинскую деятельность путем корректировки терминов «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Проект закона предполагает внесение изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и закон РФ «О защите прав потребителей».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в России создадут платформу, которая поможет в медицине.