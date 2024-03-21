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В России могут частично отказаться от термина «медицинская услуга»

В Госдуму внесли законопроект о декриминализации медицинской деятельности

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В Госдуму внесли проект закона, направленный на декриминализацию медицинской деятельности. Документ опубликован на сайте СОЗД.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что инициатива призвана повысить престиж врачебной профессии и декриминализовать медицинскую деятельность путем корректировки терминов «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Проект закона предполагает внесение изменений в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и закон РФ «О защите прав потребителей».

Термин «медицинская услуга» предполагается использовать только в случае оказания платных услуг. При этом определение «медицинская помощь» будет касаться деятельности в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицины и не будет регулироваться законом РФ «О защите прав потребителей».

Ранее в Госдуме рассказали о работе над декриминализацией профессии врача.

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