Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Путин сообщил, что в России создадут платформу, которая поможет в медицине

Путин призвал создать платформу, которая поможет поддерживать здоровье всю жизнь

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал создать цифровую платформу, которая поможет гражданам дистанционно поддерживать здоровье с помощью специалистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Предстоит создать платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения», — сказал он.

До этого руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына заявляла, что участие президента России Владимира Путина в Форуме будущих технологий и посещение Центра телемедицины фактически является прямым сигналом о том, какие направления развития страны приоритетны для главы государства. По ее словам, глава государства неслучайно уделяет здравоохранению будущего пристальное внимание.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий заявил, что правительству надо поработать над тем, чтобы до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами