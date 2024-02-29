Путин сообщил, что в России создадут платформу, которая поможет в медицине

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию призвал создать цифровую платформу, которая поможет гражданам дистанционно поддерживать здоровье с помощью специалистов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Предстоит создать платформу, которая поможет поддерживать и сохранять здоровье на протяжении жизни, пользоваться потенциалом всей системы здравоохранения», — сказал он.

До этого руководитель департамента по работе с регионами Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына заявляла, что участие президента России Владимира Путина в Форуме будущих технологий и посещение Центра телемедицины фактически является прямым сигналом о том, какие направления развития страны приоритетны для главы государства. По ее словам, глава государства неслучайно уделяет здравоохранению будущего пристальное внимание.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин на Форуме будущих технологий заявил, что правительству надо поработать над тем, чтобы до конца года запустить новый национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья.