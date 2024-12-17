Назван радиус разлета осколков при взрыве самоката на Рязанском проспекте

Разлет осколков при взрыве самоката, от которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов, составлял до 100 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы.

По словам собеседника агентства, при разлете осколков и от взрывной волны пострадали фасады и окна соседних жилых домов.

До этого в правоохранительных органах заявили, что мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое сработало возле дома Кириллова, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте.

Теракт, в результате которого погибли генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв был зафиксирован в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее в Москве сняли оцепление во дворе, где погиб генерал Кириллов.