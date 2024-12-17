Названа мощность бомбы, которая взорвалась при теракте против генерала Кириллова

Мощность самодельного взрывного устройства (СВУ), которое сработало возле дома начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты Игоря Кириллова, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил ТАС источник в правоохранительных органах.

«Мощность взрывного устройства, по уточненным данным, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте», — сказал он.

Изначально сообщалось, что мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила.

Теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрыв зафиксировали в районе 06:10 утра. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее эксперт допустил участие британских служб в теракте против Кириллова

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