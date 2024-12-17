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В Москве сняли оцепление на месте гибели генерала Кириллова

РИА Новости: оцепление сняли во дворе в Москве, где погиб генерал Кириллов

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Минобороны РФ

Во дворе жилого дома на Рязанском проспекте, где был убит начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов и его помощник, сняли оцепление. Об этом сообщает РИА Новости.

На месте инцидента остались следы взрыва. Автомобили сотрудников правопорядка начали покидать место ЧП.

До этого зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские силовики и полиция должны сделать все, чтобы найти исполнителей покушения на Кириллова и уничтожить заказчиков этого преступления, сидящих в Киеве.

Покушение на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника произошло утром 17 декабря в Москве.

Взрыв зафиксировали в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Эту информацию подтвердили правоохранители.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назвали мощность самодельного взрывного устройства, которое сработало возле дома Кириллова.

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Убийство генерала Кириллова
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