Медведев призвал уничтожить заказчиков теракта против Кириллова

Российские силовики должны найти исполнителей теракта против начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и уничтожить заказчиков преступления. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по оборонным госконтрактам, передает ТАСС.

Мероприятие Медведев начал с темы теракта в Москве.

«Заказчики эти известны. Это военно-политическое руководство Украины», — подчеркнул зампред Совбеза.

Как подчеркнул Медведев, «нужно сделать все», чтобы уничтожить заказчиков, «которые находятся в Киеве».

Взрыв произошел в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. СВУ было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда. Эту информацию подтвердили правоохранители. Взрывчатку могли оставить за несколько часов до взрыва.

Ранее стала известна мощность бомбы, сработавшей возле дома Кириллова.