Эксперт допустил использование здания посольства Британии для теракта против Кириллова

В разведывательном обеспечении теракта против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова могли участвовать британские спецслужбы. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он уточнил, что разведобеспечение удобно было вести с позиций центра радиоэлектронного шпионажа GCHQ, который функционирует на верхнем этаже здания посольства Великобритании в Москве.

Коротченко полагает, что за этим «изощренно спланированным» терактом стоит одна из украинских спецслужб — или Служба безопасности Украины (СБУ), или Главное управление разведки (ГУР) министерства обороны Украины.

Главред журнала отметил, что теракту предшествовала подготовка: за Кирилловым установили наружное наблюдение. Эксперт не исключил, что преступники, скорее всего, действовали в составе боевой группы, имевшей документы прикрытия и соответствующую «легенду».

Теракт, в результате которого не стало генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова, произошел утром 17 декабря у дома на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, взрывное устройство заложили в стоявший рядом с подъездом самокат и дистанционно привели его в действие. Источники агентства Reuters сообщили, что к теракту могут быть причастны украинские спецслужбы.

Ранее возникло предположение, что взрывчатку могли оставить за несколько часов до взрыва.