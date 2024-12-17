В Сирии продлили ограничения на работу главного аэропорта страны

Международный аэропорт в столице Сирии продолжит принимать и отправлять самолеты только по специальным разрешениям до вечера 24 декабря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на специальное извещение NOTAM, распространенное диспетчерами аэропорта для всех потенциальных пользователей воздушного пространства республики.

«Все рейсы из [аэропорта] и в аэропорт Дамаска отменены, за исключением выполняемых по специальным разрешениям от органа контроля гражданской авиации», — говорится в сообщении.

Из текста следует, что ограничения будут действовать до 24 декабря. Пока их планируют отменить в 20:00 по всемирному времени (23:00 мск).

8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции взяли столицу страны под свой контроль. На этом фоне президент республики Башар Асад сложил с себя полномочия главы государства и вместе с членами семьи улетел в РФ, где им предоставили убежище.

В тот же день в Сирии временно закрыли аэропорты. 13 декабря две главные воздушные гавани в стране — в Дамаске и Алеппо — возобновили прием и отправку зарубежных самолетов только по специальным разрешениям.

Ранее подчинявшийся Асаду кабинет министров передал все дела переходному правительству.