Подчинявшийся Асаду кабмин передал все дела переходному правительству

Кабинет министров, подчинявшийся бывшему президенту Сирии Башару Асаду, передал все дела переходному правительству под руководством Мухаммеда аль-Башира. Об этом сообщил бывший премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли, его слова приводит ТАСС.

«Состоялась встреча, как вы видели в СМИ, и знакомство бывших и новых министров. Новых министров стало меньше, часть ведомств была упразднена», — сказал он в эфире телеканала Al Arabiya.

Аль-Джаляли отметил, что «передача дел прошла гладко».

Исполняющий обязанности премьер-министра Мухаммед Аль-Башир накануне рассказал, что в арабской республике сформировано временное правительство, оно состоит из нескольких министров из «правительства спасения». По его словам, это временное правительство, которое будет действовать до марта 2025 года, пока не будут решены конституционные вопросы.

Он добавил, что правительство займется обеспечением безопасности и сохранением стабильности государственных институтов для предупреждения распада страны.

Ранее в МИД РФ высказались о попытках установить связи с новым руководством Сирии.