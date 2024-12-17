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Костромской губернатор заявил, что Кириллов рассказывал об охоте за ним

Губернатор Ситников заявил, что Кириллов предупредил, что за ним началась охота

Погибший при взрыве в Москве генерал-лейтенант Игорь Кириллов говорил, что за ним началась охота со стороны противника. Об этом заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

«Некоторое время назад он мне сказал, что его уже предупредили о том, что охота на него началась. Без сомнения, это связано с тем, что под его руководством была вскрыта информация о тайных биологических лабораториях – в том числе, на территории Украины», — заявил он.

По словам Ситникова, нет сомнений в том, что будут приняты все меры, чтобы раскрыть это преступление. Он выразил соболезнования родным и близким Кириллова и подчеркнул, что генерал-лейтенант был его близким другом.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появились кадры взрыва у дома в Москве, при котором погиб глава войск РХБЗ.

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