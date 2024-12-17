Украина признала свою причастность к убийству начальника войск РХБЗ в Москве

Служба безопасности Украины (СБУ) напрямую причастна к убийству начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом со ссылкой на источники в украинском ведомстве пишет агентство Reuters.

«СБУ убила российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова в ходе спецоперации в Москве во вторник», — говорится в сообщении издания.

Источник Reuters сообщил, что Киев считает Кириллова военным преступником и «абсолютно законной мишенью».

Украина обвинила российского генерала в том, что он якобы отдал приказ о применении химического оружия против украинских войск. При этом источники не предоставили никаких доказательств своим утверждениям.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Кириллов в течение многих лет систематически и с фактами разоблачал преступления Запада и Североатлантического альянса.

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Ранее Следственный комитет квалифицировал как теракт убийство начальника войск РХБЗ.