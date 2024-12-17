Стало известно о единственном выжившем при взрыве у дома главы РХБЗ Кириллова

При взрыве у дома на Рязанском проспекте в Москве выжил водитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова, который в момент активации взрывного устройства находился за рулем машины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предполагается, что злоумышленники дистанционно активировали детонатор, когда Кириллов и его помощник Илья П. вышли из подъезда. На опубликованных Mash кадрах видно, как один из мужчин оборачивается на припаркованный у подъезда самокат, на руле которого было установлено самодельное взрывное устройство.

В этот момент водитель генерал-майора Кириллова находился в салоне служебной Camry. По данным Mash, его контузило взрывной волной, а осколками стекла посекло лицо и руки. В настоящее время он находится в больнице.

Взрыв произошел утром 17 декабря.

Главное следственное управление СК России по Москве возбудило уголовное дело по факту произошедшего. Как пишет Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству Кириллова. Источники агентства уточнили, что в Киеве российского генерала считают «абсолютно законной мишенью».

Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как самокат со взрывным устройством оказался у дома в Москве.