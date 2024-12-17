В Главное управление СК РФ поступило дело об убийстве начальника войск РХБЗ

Уголовное дело об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова и его помощника передали в Главное следственное управление СК РФ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении уточняется, что передать дело поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Решение было принято исходя из необходимости оперативного и всестороннего расследования произошедшего.

«Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что в настоящее время на месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Кроме того, к процессу подключились сотрудники Главного управления криминалистики СК РФ.

К текущему моменту специалисты изъяли ряд предметов, имеющих значение для расследования. Также начался допрос свидетелей.

«Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ», — говорится в публикации.

Рано утром 17 декабря возле дома начальника войск РХБЗ на Рязанском проспекте в Москве детонировало взрывное устройство, которое было заложено в стоявший рядом с подъездом самокат. В результате сам Кириллов и его помощник погибли.

По данным Reuters, украинские спецслужбы напрямую причастны к убийству генерала. Как отметили источники агентства, в Киеве его считают «абсолютно законной мишенью».

Ранее в Государственной думе РФ призвали привлечь к ответственности всех виновных в гибели Кириллова.