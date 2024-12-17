Володин призвал наказать всех виновных в смерти начальника войск РХБЗ

Все виновные в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова должны понести заслуженное наказание. Такое заявление сделал спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Депутат выразил уверенность, что произошедший в Москве взрыв является делом рук украинской стороны.

«Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом-нацистом», — сказал законодатель.

Как отметил Володин, погибший генерал был настоящим интеллектуалом и патриотом своей страны. Члены ГД РФ были хорошо знакомы с Кирилловым благодаря совместной работе при проведении расследования по биологическим лабораториям на Украине.

«После его завершения продолжали взаимодействие в рамках думской рабочей группы по биобезопасности. <...> Игорь Анатольевич многое сделал для повышения эффективности войск РХБЗ, обеспечения безопасности и суверенитета нашей страны», — добавил спикер нижней палаты парламента.

РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГД РФ написало, что в ходе пленарного заседания депутаты почтили память Кириллова минутой молчания.

Начальник войск РХБЗ и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва, произошедшего возле дома генерала на Рязанском проспекте в Москве. По данным следствия, детонировавшее взрывное устройство было заложено в стоявший около здания самокат. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совете безопасности РФ высказались о гибели Кириллова.