Киевский режим после убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова показал свой бандитский оскал. Об этом заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Кириллов в течение многих лет систематически и с фактами разоблачал преступления Запада и Североатлантического альянса.

На Рязанском проспекте Москвы при взрыве погибли начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Их смерть подтвердили в СК. По данным ведомства, взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома. Предварительно, мощность СВУ составила около 200 граммов тротила. Днем ранее на Украине возбудили уголовное дело против Кириллова. Генерал регулярно проводил брифинги МО о химоружии Украины, подготовке ей «грязной бомбы» и сообщал о распространении Киевом биооружия с помощью летучих мышей и птиц.

Ранее сообщалось, что силовики изучают видео с камер у подъезда погибшего при взрыве Кириллова.