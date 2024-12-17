Генералу Кириллову за день до гибели СБУ сообщила о подозрении

Служба безопасности Украины 16 декабря заочно сообщила о подозрении начальнику войск РХБЗ ВС РФ Игорю Кириллову, погибшему сегодня в результате взрыва в Москве. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

СБУ утверждает, что российский генерал якобы отдавал приказы применять химическое оружие против украинских военных, в том числе боевые гранаты «К–1».

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кириллову о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военное преступление, совершенное по предварительному сговору группой лиц)», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование продолжается. Комплексные мероприятия были проведены при процессуальном руководстве офиса украинского генпрокурора, добавили в СБУ.

Утром 17 декабря в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Взрыв произошел в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте.

Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила, оно было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда.

Ранее была названа мощность СВУ, сработавшего на Рязанском проспекте в Москве.