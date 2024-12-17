Силовики изучают видео с камер у подъезда погибшего при взрыве Кириллова

Силовики приступили к изучению видео с камер наблюдения возле подъезда дома в Москве, где погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Изъяты видеоматериалы с места взрыва на Рязанском проспекте», — сказал собеседник агентства. Подробностей он не привел.

Утром 17 декабря в Москве при взрыве погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник.

Взрыв произошел в районе 06:10 утра на Рязанском проспекте. Незадолго до этого к подъезду дома подъехал служебный автомобиль с водителем, который должен был отвезти Кириллова на работу. Мощность взрывного устройства составила от 200 до 300 граммов тротила, оно было привязано к ручке электросамоката, припаркованного возле подъезда. Эту информацию подтвердили правоохранители.

Взрывчатку могли оставить за несколько часов до взрыва. Детонация была произведена дистанционно. На месте работает следственная группа, возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, как самокат с СВУ оказался у дома в Москве.