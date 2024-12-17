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В Приморье спасатели подняли на поверхность пострадавшего при обвале на руднике

МЧС: в Приморье спасли работника, пострадавшего при обвале на руднике

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Dizzy_Studio/Shutterstock

На руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края удалось спасти работника, пострадавшего при обвале горных пород. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС.

«Горноспасатели МЧС России подняли пострадавшего на поверхность, его передали врачам», — говорится в сообщении.

Кроме того, на поверхность вышли еще двое горнорабочих.

Незадолго до этого сообщалось, что в момент обвала на руднике находились 11 человек, из них восемь вышли самостоятельно. В прокуратуре Приморского края уточнили, что инцидент произошел на производственном объекте АО «ГМК Дальполиметалл» — на участке «Южный» рудника «2-й Советский».

Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.

В октябре телеканал ABC News сообщал, что в американском штате Колорадо 12 человек — 11 участников туристической группы и один рабочий — оказались заблокированы под землей на золотом руднике Mollie Kathleen из-за отказа оборудования. Позже их удалось спасти. Инцидент произошел из-за отказа оборудования.

Ранее в Амурской области прекратили поиски 13 горняков на обрушившемся руднике «Пионер».

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