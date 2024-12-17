В Приморье произошел обвал горных пород на руднике

Горный удар с обрушением пород произошел на руднике в Дальнегорском городском округе Приморского края. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Пострадал один работник. Сейчас сотрудники МЧС России поднимают его на поверхность», — отметили в ведомстве.

В момент обвала на руднике находились 11 человек, из них восемь вышли самостоятельно, уточнили в МЧС.

В прокуратуре Приморского края уточнили, что инцидент произошел на производственном объекте АО «ГМК Дальполиметалл» — на участке «Южный» рудника «2-й Советский». Все работники предприятия эвакуированы.

Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку обеспечения безопасности при производстве работ, в том числе соблюдения трудовых прав.

В октябре телеканал ABC News сообщал, что в американском штате Колорадо 12 человек — 11 участников туристической группы и один рабочий — оказались заблокированы под землей на золотом руднике Mollie Kathleen из-за отказа оборудования. Позже их удалось спасти. Инцидент случился из-за отказа оборудования.

Ранее в Амурской области прекратили поиски 13 горняков на обрушившемся руднике «Пионер».