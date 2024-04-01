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В Амурской области прекратили поиски 13 горняков на обрушившемся руднике «Пионер»

Спасательную операцию на руднике «Пионер» завершили из-за риска обвала пород

Принято решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области, где могут быть заблокированы 13 горняков. Официальное заявление сделал АО «Покровский рудник», его цитирует ТАСС.

Результаты бурения пяти скважин во все подземные горизонты, где могли находиться люди, показывают, что подземные выработки по всей глубине заполнены горной массой, глиной, льдом и водой.

«Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции, — цитирует «Амурская правда» первого заместителя управляющего директора рудника Алексея Афанасьева.

18 марта на руднике «Пионер» произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек, точное местоположение и судьба которых пока остаются неизвестны.

Ранее разведка показала, что после обвала некоторые участки шахты оказались затоплены. Однако, по мнению спасателей, вода могла обойти места, где находятся пострадавшие горняки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в двух скважинах обвалившегося рудника «Пионер» обнаружили воду.

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