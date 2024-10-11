В США спасли туристов, застрявших под землей на золотом руднике

В штате Колорадо удалось спасти 12 человек — 11 участников туристической группы и одного рабочего, которые застряли под землей на золотом руднике Mollie Kathleen. Об этом заявил губернатор штата Джаред Полис на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Я рад, что 12 человек, которые оказались в ловушке на шахте Mollie Kathleen, были благополучно спасены», — проинформировал он.

По данным телеканала ABC News, инцидент случился из-за отказа оборудования, при этом один человек не выжил.

Золотой рудник Mollie Kathleen — популярное туристическое место, его глубина составляет около 300 м. Подобных инцидентов не было с 1986 года.

В 2022 году в США пять туристов застряли в лифте, который должен был доставить их на поверхность из отеля в подземной пещере. Лифт встал, когда туристы пытались подняться на поверхность, а по лестнице подняться им не позволяло здоровье. На следующий день его пытались запустить, подключив к внешнему генератору, однако лифт не заработал.

Ранее туристы услышали стук из-под земли в Новороссийске, на место отправились спасатели.