Свыше 10 туристов застряли под землей на золотом руднике

В американском штате Колорадо 12 человек — 11 участников туристической группы и один рабочий — оказались заблокированы под землей на золотом руднике Mollie Kathleen из-за отказа оборудования, один человек не выжил. Об этом сообщает телеканал ABC News.

У застрявших под землей есть вода, стулья и одеяла, они могут связаться со спасателями. В настоящее время специалист оценивает состояние лифта, чтобы убедиться в безопасности для их транспортировки, отмечает телеканал.

Местный шериф проинформировал, что еще 11 туристов, среди которых двое детей, удалось спасти. Местная больница сообщила, что приняла шесть пациентов, трое из которых уже прошли лечение и выписаны.

Губернатор Колорадо Джаред Полис заверил, что следит за ситуацией и направляет необходимые ресурсы для оказания помощи в спасательных работах.

Золотой рудник Mollie Kathleen — популярное туристическое место, его глубина составляет около 300 м. По данным телеканала, подобных инцидентов не было с 1986 года.

До этого сообщалось, что 18 марта на руднике «Пионер» в Амурской области произошел обвал горных пород. Во время ЧП под землей находились 13 человек. 1 апреля стало известно, что их поиски прекратили.

Ранее пятеро туристов застряли под землей в США, поднимаясь на лифте из гостиничного номера.