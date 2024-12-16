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В Молдавии ввели режим ЧП из-за возможного дефицита электричества

Молдавия ввела режим чрезвычайного положения в энергетике

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Михай Карауш/РИА Новости

В понедельник, 16 декабря, в Молдавии начал действовать режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Об этом пишет «Sputnik Молдова».

Режим ЧП ввели из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

Компенсировать дефицит рассчитывают за счет закупки электроэнергии у Румынии, однако полностью покрыть нехватку эта мера не поможет.

Продолжительность режима ЧП составит 60 дней.

12 декабря министр энергетики Украины Герман Галущенко во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине заявил, что Киев готовится к прекращению транзита российского газа с 1 января.

В октябре президент России Владимир Путин сообщил, что Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Подобное решение означает, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа», который находится в Курской области. Этот маршрут является единственным для транзита российского газа через Украину в Европу.

Ранее в Молдавии оппозиция обвинила Санду в росте тарифов на газ.

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