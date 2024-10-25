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Путин заявил, что Украина не собирается продлевать транзит российского газа

Путин: Украина не собирается продлевать на 2025 год транзит российского газа

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РИА «Новости»

Украина не намерена продлевать на 2025 год транзит российского газа в Европу. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24».

«Более того, совсем недавно еще раз повторили свою позицию, которая заключается в том, что продление или заключение нового контракта на транзит с российской стороной украинские газовики заключать не собираются», — сказал глава государства.

По его словам, это значит, что Киев закрывает маршрут поставок через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области. Данный маршрут является единственным для транзита российского голубого топлива через Украину в Европу.

На прошлой неделе директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что европейские потребители российского газа в курсе ситуации, сложившейся в связи с отказом Украины продлевать соглашение о транзите.

Контракт украинского «Нафтогаза» с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу заканчивается 31 декабря. Украинская сторона заявляла, что не будет продлевать контракт.

Ранее Украина предложила новую схему поставок газа в Европу без участия РФ.

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