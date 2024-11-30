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В Молдавии оппозиция обвинила Санду в росте тарифов на газ

Депутат Таубер: антинародная политика Санду привела к росту тарифов на газ

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Liesa Johannssen/Reuters

Депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-каналеTelegram-канале обвинила президента Майю Санду в росте тарифа на газ и подорожании других коммунальных услуг.

Таубер прокомментировала решение молдавского Национального агентства по регулированию энергетики повысить тариф на газ с 1 декабря почти на 28% до $0,85 за кубометр.

«Стоимость газа скажется на платежках за тепло. Некомпетентность и антинародная политика налицо», — написала она.

По ее словам, за месяц до инаугурации Санду Молдавия уже не найдет поставщиков дешевого газа.

«Перед выборами правящая партия «Действие и солидарность» это прекрасно знала, но промолчала. Летом сани тоже не готовили — коррупция и предательство граждан чистой воды», — заявила депутат.

Она отметила, что граждане Молдавии вынуждены экономить, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, а теперь ситуация станет еще хуже.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан предупредил граждан, что их ждет «очень сложная зима». Первым фактором риска он назвал возможное прекращение поставок газа в Приднестровье, вторым — повышение цен на газ для населения. Он также отметил, что прекращение поставок топлива в Приднестровье, где проживает около 300 тысяч человек, чревато гуманитарной катастрофой.

Ранее в Молдавии заявили об уничтожении экономики страны из-за контракта Санду с «Газпромом».

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